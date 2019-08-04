Полиция установила личность стрелка из Огайо

В результате стрельбы в центре города девять человек погибло, ещё 27 пострадало.

Полиция США установила личность подозреваемого в стрельбе в Дейтоне, штат Огайо. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на свои источники.

Им оказался 24-летний Коннор Беттс, житель города Беллбрук, также находящегося в Огайо. Правоохранители уже провели у него обыск. Напомним, стрелок был ликвидирован при задержании.

#BREAKING: Suspect in Dayton mass shooting identified as 24-year-old Connor Betts from Bellbrook, Ohio; his motive is still unknown pic.twitter.com/piz9SX1Y8t — Amichai Stein (@AmichaiStein1) August 4, 2019

Ранее Лайф писал, что стрельба в Дейтоне произошла около часа ночи 4 августа. Свидетели трагедии публиковали видео с моментом атаки. На кадрах слышна автоматная очередь и видно, как люди в ужасе начинают разбегаться. По последним данным, в результате ЧП погибло девять человек. Стрелок ликвидирован. Что касается пострадавших, то их количество увеличилось до 27.

Стрельба в Огайо — вторая в хронологическом порядке трагедия в США за последние сутки. Первая произошла в городе Эль-Пасо, штат Техас. В универмаге сети магазинов Walmart на юге США мужчина открыл огонь, а перед этим опубликовал расистский манифест. По последним данным, в результате инцидента погибло 20 человек.

Третья стрельба случилась в Чикаго, было ранено семь человек.