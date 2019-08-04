Третья за сутки стрельба в США: в Чикаго ранено семь человек

Ранее в Эль-Пасо, штат Техас, мужчина расстрелял посетителей универмага, а в Дейтоне, штат Огайо, нападавший открыл огонь по людям в центре города.

Неизвестный открыл стрельбу по людям из автомобиля в Дуглас-парке в Чикаго. В результате ранено по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает FOX32.

Это уже третий за сутки случай массовой стрельбы в США — после инцидентов в Огайо и Техасе. Первый эпизод произошёл в городе Эль-Пасо. В универмаге сети магазинов Walmart на юге США мужчина открыл огонь, а перед этим опубликовал расистский манифест. По последним данным, в результате инцидента погибло 20 человек.

Спустя несколько часов мужчина открыл огонь по людям в центре города Дейтон, штат Огайо. Девять человек погибли, ещё 16 — пострадали. Свидетели трагедии опубликовали видео с моментом атаки. На кадрах слышна автоматная очередь и видно, как люди в ужасе начинают разбегаться.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе США Дональду Трампу в связи с этими трагедиями.