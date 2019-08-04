Число пострадавших при стрельбе в Огайо возросло до 26

Общее число погибших после двух нападений в США составляет 29 человек, ещё 42 получили ранения.

Количество пострадавших в результате стрельбы в Дейтоне, штат Огайо, увеличилось до 26. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.

Напомним, ранее сообщалось о 16 пострадавших и девяти погибших, также был ликвидирован стрелок. Инцидент произошёл около часа ночи 4 августа в центре города. Свидетели трагедии публиковали видео с моментом атаки. На кадрах слышна автоматная очередь и видно, как люди в ужасе начинают разбегаться.

3 августа в США произошло нападение другого стрелка, в результате которого погибло 20 человек. В универмаге сети магазинов Walmart в техасском городе Эль-Пасо на юге США мужчина открыл стрельбу, а перед этим опубликовал расистский манифест, в котором выразил недовольство ситуацией в стране, политикой партий. По неподтверждённой информации, полиция задержала трёх подозреваемых.