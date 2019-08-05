Мэр Эль-Пасо ввёл в городе режим "локального бедствия" из-за стрельбы

Мэр Эль-Пасо, штат Техас, Ди Марго объявил о введении режима "локального бедствия" на территории города. Об этом он сообщил в "Твиттере".

Подобная мера позволит активировать со стороны властей соответствующие действия по восстановлению от произошедшей трагедии. Введённый режим запустит механизм финансовой и физической помощи, а также активирует чрезвычайный план, разработанный городскими и окружными властями Эль-Пасо, заверяет Ди Марго.

Напомним, что в результате стрельбы в Техасе погибло по меньшей мере 20 человек, среди них было шестеро мексиканцев. Задержанный по подозрению в преступлении 21-летний Патрик Крузиос до совершения теракта опубликовал расистский манифест.