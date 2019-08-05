В Москве заочно арестован молдавский политик Плахотнюк

Он обвиняется в организации преступного сообщества и валютных операциях по переводу денег с использованием подложных документов.

Тверской суд Москвы заочно арестовал предпринимателя и экс-лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. В России его обвиняют в организации преступного сообщества. Об этом сообщает ТАСС.

Мера пресечения начнёт исчисляться с момента экстрадиции политика в Россию или с момента его задержания на территории РФ. Согласно данным следствия, Плахотнюк находится в США.

Адвокат Плахотнюка заявила о невиновности её подзащитного. А следователь объявил о намерении добиваться экстрадиции обвиняемого в Россию.

Напомним, в 2017 году CКР заочно предъявил Плахотнюку обвинение в убийствах. В феврале 2019 года МВД России сообщило о пресечении деятельности международного преступного сообщества, которое в 2013–2014 годах вывело за пределы РФ свыше 37 миллиардов рублей. Организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России.