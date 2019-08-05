В яхт-клубе раскрыли обстоятельства гибели чемпионок по кикбоксингу

Девушки отправились плавать перед самым отъездом, никого не предупредив. При этом на территории клуба купаться запрещено.

Две чемпионки по кикбоксингу, которые утонули в Крыму во время шторма, должны были выезжать из отеля, но вместо этого отправились к пирсу плавать. Об этом Лайфу рассказал администратор яхт-клуба "Юг".

По словам управляющего, девушки приехали в яхт-клуб вместе со сборной и заселились 22 июля. Однако перед самым выездом, 4 августа, спортсменки внезапно решили искупаться и об этом никого не предупредили.

При этом на территории комплекса в любую погоду действует запрет на купание. Об этом гласят предупреждающие таблички, установленные на территории клуба. Руководство постоянно следило за соблюдением этих правил и объясняло всем постояльцам, в особенности детям, правила пребывания.

— Мужчина и женщина проходили мимо, увидели, что под водой исчезла одна, вторая прыгнула её спасать и пропала, — добавил собеседник.

Очевидцы незамедлительно сообщили о происшествии на пункт охраны. На место инцидента была вызвана служба МЧС. Спасатели нашли и подняли тела девушек из воды только на следующее утро.

Напомним, что в Крыму в акватории яхт-клуба "Юг" утонули две российские спортсменки. Девушки не сумели выбраться на берег из-за штормовой погоды и утонули. Погибшими оказались титулованные спортсменки — жительница Москвы Фатима Жагупова и жительница Мурманска Элина Гисмеева.