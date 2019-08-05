Эстония отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

Власти Эстонии отказались признавать российские паспорта, выданные жителям ДНР и ЛНР после 24 апреля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Исключение будет сделано для тех, кто был гражданином России ранее. Отмечается, что решение эстонских властей вступает в силу незамедлительно.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. А 17 июля глава государства упростил порядок получения гражданства для всех проживающих в России украинцев из Донецкой и Луганской областей, а не только из ДНР и ЛНР.