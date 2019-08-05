Вилли Токарева похоронят 7 августа в Москве

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Вилли Токарев. Фото © wikipedia.org / Александр Иванович Вепрёв

Церемония похорон советского, американского и российского музыканта Вилли Токарева состоится в среду, 7 августа. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на близкого друга шансонье — певца и актёра Николая Тамразова.

Похороны состоятся в среду, 7 августа, — сказал Тамразов.

Время и место гражданской панихиды будет известно позднее.

Напомним, исполнитель песен в жанре русский шансон Вилли Токарев скончался в возрасте 84 лет 4 августа. По данным СМИ, артист последний месяц жизни провёл в больнице, где лечился от онкологического заболевания.

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