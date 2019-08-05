Из-за взрывов боеприпасов под Красноярском эвакуируют почти тысячу человек

Почти тысяча человек из трёх населённых пунктов и детский лагерь будут эвакуированы после серии взрывов боеприпасов на военном складе в Красноярском крае. Об этом сообщил губернатор региона Александр Усс.

— Тысяча человек будет эвакуирована после серии взрывов боеприпасов на военном складе в городе Ачинске, — заявил глава Красноярского края.

По словам властей, угрозы для жителей Ачинска нет. Несмотря на это, люди в спешке пытаются покинуть город. Из-за этого на выезде из Ачинска образовались пробки. По последним данным, среди пострадавших в результате взрывов есть солдаты-срочники.