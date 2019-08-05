Власти эвакуируют 11 тысяч жителей Ачинска из-за взрывов на складе боеприпасов

Власти города Ачинска Красноярского края эвакуируют порядка 11 тысяч местных жителей в связи со взрывами боеприпасов на территории воинской части. Об этом сообщается в посте в официальном паблике города в социальной сети "ВКонтакте".

Как уточняется, в зону возможного поражения попадают жители районов, расположенных в радиусе 15 километров. Сейчас из них проводится эвакуация людей.

Напомним, в Ачинском районе Красноярского края прогремел взрыв на складе боеприпасов в воинской части. Всего там находится десять площадок для утилизации боеприпасов, каждая из которых вмещает по 20 тысяч снарядов. Сейчас горят две из них. В результате взрывов погиб один человек. По данным источника Лайфа, это сотрудник ведомственной пожарной охраны Минобороны РФ.