Из-за взрывов из Ачинска эвакуировали более 3,5 тысячи человек

По последним данным, предоставленным Лайфу, в результате происшествия погиб один человек.

В связи со взрывами на складе с боеприпасами в Ачинском районе Красноярского края эвакуировано свыше трёх с половиной тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу городской администрации.

По словам главы Ачинска Илая Ахметова, жителей эвакуируют на автобусах, некоторые уезжают на личном транспорте, что затрудняет подсчёт граждан. Эвакуация проходит организованно и без происшествий.

— 1400 человек двумя электропоездами эвакуировано в Красноярск, — также говорится в сообщении.

На основании информации другого собеседника агентства, власти региона столкнулись с отказом ряда граждан от эвакуации, которая всё же не приобрела массового характера. С людьми проводится разъяснительная работа с подключением полиции.

Источник также отметил, что руководство Красноярского края развернуло 26 пунктов временного размещения, куда направляют жителей опасных районов.

Как стало известно Лайфу, взрывы на складе продолжаются.

Как ранее писал Лайф, 5 августа днём в Ачинском районе Красноярского края прогремел взрыв на складе боеприпасов в воинской части. Там находится десять площадок для утилизации боеприпасов, каждая из которых вмещает по 20 тысяч снарядов. Сейчас горят две из них. Пострадали по меньшей мере девять человек. Известно, что планируется эвакуировать шестнадцать с половиной тысяч человек. По информации Лайфа, есть один погибший, являющийся сотрудником ведомственной пожарной службы Минобороны России.