Генсек НАТО: "Аннексия" Крыма Россией стала результатом конкуренции сверхдержав

По его словам, после включения полуострова в состав РФ Москва продолжает наращивать военный потенциал.

Присоединение Крыма к России стало результатом усиления конкуренции между сверхдержавами. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в новозеландском Центре стратегических исследований при университете Виктории.

Столтенберг рассказал, что Новая Зеландия, как и страны — участницы НАТО, чаще сталкивается с глобальными проблемами, одна из которых — соревнование сверхдержав.

— И мы видим последствия этого от Крыма, незаконной аннексии Крыма, до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря, — уточнил он.

Согласно его словам, Россия "аннексировала" Крым, став более напористой в собственной политике наращивания военного потенциала и продвижения на Ближний Восток.

Генеральный секретарь НАТО обвиняет конкурирующие сверхдержавы в подрыве мирового порядка, о чём говорит разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Напомним, что договор прекратил своё существование 2 августа по инициативе США, решивших выйти из ДРСМД в феврале этого года. Москва назвала подобное действие Вашингтона дестабилизирующим, не отказываясь от своих односторонних обязательств.