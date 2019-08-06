Генсек НАТО: "Аннексия" Крыма Россией стала результатом конкуренции сверхдержав

Присоединение Крыма к России стало результатом усиления конкуренции между сверхдержавами. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в новозеландском Центре стратегических исследований при университете Виктории.
Столтенберг рассказал, что Новая Зеландия, как и страны — участницы НАТО, чаще сталкивается с глобальными проблемами, одна из которых — соревнование сверхдержав.
— И мы видим последствия этого от Крыма, незаконной аннексии Крыма, до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря, — уточнил он.
Согласно его словам, Россия "аннексировала" Крым, став более напористой в собственной политике наращивания военного потенциала и продвижения на Ближний Восток.
Генеральный секретарь НАТО обвиняет конкурирующие сверхдержавы в подрыве мирового порядка, о чём говорит разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Напомним, что договор прекратил своё существование 2 августа по инициативе США, решивших выйти из ДРСМД в феврале этого года. Москва назвала подобное действие Вашингтона дестабилизирующим, не отказываясь от своих односторонних обязательств.
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