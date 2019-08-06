Анджелина Джоли призывает увеличить число злых женщин

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала в интервью Elle о месте современных женщин в обществе.

Актриса вспомнила времена салемских ведьм, когда её сожгли бы только за то, что она была самой собой. Джоли оказалась поражена тем, насколько часто женщин, претендующих на политический пост в демократической стране, называют ведьмами.

Она также отметила колоссальные усилия, прикладываемые для того, чтобы оставить женщин на вторых ролях. Притом "злыми женщинами" именуются те, кто устал от несправедливого общества, стараясь ему противостоять.

— Если это зло, тогда миру нужно больше злых женщин, — заявила Джоли.

Напомним, что в июле Disney показала трейлер новой части сказки про злую волшебницу Малефисенту, образ которой вновь примерила Анджелина Джоли. Фильм выйдет в прокат 17 октября. Также актриса сыграет роль Тены — представительницы расы бессмертных существ в фильме "Вечные" от Marvel Studios.