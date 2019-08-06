Третью партию косаток из "китовой тюрьмы" отправили в свободное плавание

Третью группу узников "китовой тюрьмы", ранее доставленных на мыс Перовского в Хабаровском крае, выпустили в море. Об этом РИА "Новости" рассказал эксперт проекта по освобождению косаток и белух Greenpeace России Оганес Таргулян.

— Это произошло в 11:40 (4:40 мск) вторника. Они сейчас плавают вместе, мы их снимаем с коптера. Какое-то время их будут сопровождать специалисты ВНИРО, оператор Greenpeace и эксперт Виктор Никифоров на катамаране, — уточнил Таргулян.

При этом он отметил, что все животные прошли предварительный осмотр, также специалисты взяли необходимые пробы и зафиксировали спутниковые метки.

Напомним, осенью 2018 года в Приморье суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которые были выловлены для продажи. Их поместили в вольеры в бухте Средней в районе города Находки. За их освобождение выступали Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто. В конце июня начался выпуск животных.