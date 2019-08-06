В Техасе бабушка предотвратила массовую бойню, которую планировал её внук

Молодой человек рассказал родственнице о намерении устроить стрельбу в отеле из приобретённого недавно автомата.

Жительнице Техаса удалось предотвратить массовый расстрел людей, сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Как уточняется, 19-летний американец Уильям Патрик Уильямс рассказал своей бабушке о том, что приобрёл АК-47 и собирается пострелять в местном отеле, а затем совершить самоубийство с помощью полицейского. Женщина убедила внука позволить ей отвезти его в больницу.

Впоследствии Уильямс разрешил правоохранителям обыскать комнату в отеле, которую он снял. В помещении полицейские обнаружили автомат Калашникова и 17 магазинов с патронами, а также ножи и чёрную одежду.

Как выяснилось, молодой человек при заполнении формы при покупке оружия указал неверный адрес. Уильямс был арестован, ему предъявлены обвинения в предоставлении ложных сведений. Парню грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в минувшие выходные в Техасе произошёл массовый расстрел. Жертвами стрелка, который перед бойней опубликовал в Сети расистский манифест, стали 22 человека.