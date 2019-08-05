Число погибших после стрельбы в Техасе увеличилось до 22

Число жертв массовой стрельбы в Эль-Пасо, штат Техас, возросло до 22 человек. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
— Незадолго до 10 утра скончался ещё один пострадавший, общее число жертв — 22, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что число погибших возросло до 21. Утром 3 августа в универмаге сети магазинов Walmart в техасском городе Эль-Пасо на юге США мужчина открыл стрельбу, а перед этим опубликовал расистский манифест, в котором выразил недовольство ситуацией в стране, политикой партий. Сейчас ему может грозить смертная казнь.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram