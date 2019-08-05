Трамп намерен ввести "быструю" смертную казнь за массовые убийства

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Фото © Flickr / Gage Skidmore

Три случая стрельбы по массовому скоплению людей произошли в США 3 и 4 августа. Их жертвами стали 29 человек.

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству юстиции страны ввести наказание в виде смертной казни за массовые убийства. Об этом сообщает CNN.

Высшая мера наказания должна приводиться в исполнение быстро, убедительно и без ненужных многолетних задержек, — сказал Трамп.

Напомним, за последние двое суток в США произошло три инцидента со стрельбой. В результате трагедии в Дейтоне скончалось девять человек, в Эль-Пасо — двадцать, а в ходе происшествия в Чикаго ранения получили семь человек.

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