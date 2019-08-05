Трамп намерен ввести "быструю" смертную казнь за массовые убийства

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству юстиции страны ввести наказание в виде смертной казни за массовые убийства. Об этом сообщает CNN.
— Высшая мера наказания должна приводиться в исполнение быстро, убедительно и без ненужных многолетних задержек, — сказал Трамп.
Напомним, за последние двое суток в США произошло три инцидента со стрельбой. В результате трагедии в Дейтоне скончалось девять человек, в Эль-Пасо — двадцать, а в ходе происшествия в Чикаго ранения получили семь человек.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram