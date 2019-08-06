В Минобороны рассекретили возможности нового истребителя "Супер Сухой"

Новый радар сделает его эффективнее в любых боевых условиях, а благодаря навороченному двигателю он теперь может зависать в воздухе и сбрасывать скорость, как вертолёт.

Модернизированный истребитель "Супер Сухой" оснастили инновационным двигателем, который благодаря увеличенной тяге позволит ему зависать в воздухе, как вертолёт. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны. Кроме того, у Су-30СМ1 будут новые радары, которые сделают его более манёвренным и эффективным в бою.

Ещё одним принципиальным нововведением станет мощная радиолокационная станция с фазированной антенной решёткой Н035 "Ирбис", которая способна засечь противника на расстоянии свыше 100 км. Новые радары сделаю Су-30СМ1 более манёвренным и эффективным в бою.

Стоит ли говорить, что у "Супер Сухого" также увеличена крейсерская скорость, уменьшен расход топлива и увеличен срок полёта. Первые модернизированные образцы поступят в ВКС до конца 2020 года, а уже в 2021-м начнутся их массовые поставки.

Ранее стало известно, что российский Су-57 впервые покажут на МАКС-2019. Более того, он будет участвовать в лётной программе авиасалона.

К слову, в начале лета были раскрыты подробности концепции нового российского авианосца. Оказалось, что он может быть не атомным, зато нести на своём борту морские беспилотники. Речь идёт в том числе о другой технологической новинке отечественного ВПК — тяжёлом ударном беспилотнике типа "Охотник". Для этих целей будет создана морская палубная версия беспилотного летательного аппарата.