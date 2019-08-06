В Общественной палате раскритиковали YouTube за двойные стандарты

Эксперты обратили внимание, что у представителей оппозиции не было проблем с трансляцией митинга 3 августа, а вот стрим журналистов, которые представляли иную точку зрения, блокировали несколько раз.

Председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич призвал к созданию в России собственных аналогов "Ютуба" и "Википедии". Он пожаловался, что 3 августа американский видеохостинг несколько раз блокировал онлайн-трансляцию с несанкционированной акции в Москве, в ходе которой блогер Илиас Меркури и журналистка Леся Рябцева рассказывали в том числе о провокациях со стороны участников шествий.

По мнению Малькевича, речь идёт о политике двойных стандартов и проявлении "безобразнейшей цензуры".

— "Ютуб" ещё до начала трансляции дважды её заблокировал за якобы размещение недопустимого контента, причём контента на тот момент ещё не было, была только заставка. При этом никто из так называемых борцов с режимом проблем с ютуб-трансляциями не испытывал, — указал он.

Этот пример, по мнению общественников, ещё раз показал, что России нужны собственные аналоги популярных американских интернет-площадок, где Запад не сможет заблокировать аккаунты популярных писателей, публицистов, блогеров, телеведущих за противоположную точку зрения на те или иные события.

— Мы давно об этом говорили, били в набат. Созданная при Общественной палате рабочая группа по общественному контролю в сфере Интернета будет поднимать эти вопросы и предлагать оптимальные решения, — добавил Малькевич.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы арестовал девятого обвиняемого по делу о массовых беспорядках в центре российской столицы. Десятым фигурантом дела стал волонтёр штаба Любови Соболь Сергей Фомин, у которого ранее был статус свидетеля. Он скрылся от следствия и теперь объявлен в розыск.