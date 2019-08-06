Богатейшие люди мира обеднели на $117 млрд за день

Наибольшие потери понёс президент группы компаний Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно, лишившийся четырёх миллиардов.

Самые богатые люди мира потеряли 2,1% своего капитала из-за падения цен на американские акции 5 августа. Об этом сообщает Bloomberg.

Общая сумма потерь 500 богатейших бизнесменов составила 117 миллиардов долларов. Наибольший урон получили: президент группы компаний Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно, потерявший около четырёх миллиардов долларов, основатель Amazon Джефф Безос, лишившийся трёх с половиной миллиардов, и основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг, который стал беднее на 2,7 миллиарда.

Эксперты объяснили обвал рынка обострением торговых отношений США и Китая. Напомним, что Пекин ответил на санкции США приостановкой импорта американской сельхозпродукции, а в Штатах заявили о валютных манипуляциях азиатских партнёров.