Мальчик из Тулуна смастерил для Путина тигрёнка

Поделку Матвей намерен вручить российскому лидеру завтра — она должна досохнуть.

Президент России Владимир Путин посетил сочинский оздоровительный комплекс "Дагомыс". Там глава государства встретился с членами семей, пострадавших от паводков в Иркутской области.

Российский лидер пообщался с детьми из Приангарья, отдыхающими в Сочи, в их числе — Матвей, детский сад которого утонул во время наводнения. С ним Путин уже встречался ранее. Мальчик рассказал президенту, что смастерил для него подарок — тигрёнка. Поделку ребёнок намерен вручить завтра, так как она должна подсохнуть.

Президент поинтересовался, нравится ли Матвею в Сочи, и получил утвердительный ответ.

В ходе встречи с членами семей, пострадавших от паводков в Приангарье, Путин рассказал, что восстановительные работы по объективным причинам могут выйти из графика. При этом он заверил, что всё будет достроено и доведено до конца.

Напомним, в конце июня в Иркутской области начались сильные паводки. Их жертвами стали 25 человек. В регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения, оказывается помощь населению.