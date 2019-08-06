Приставы насчитали у задержанных на акции 27 июля 26 млн долгов

Большую часть из них составляют задолженности по кредитам, а почти 20% должников являются безработными мужчинами в возрасте до 25 лет.

Общая сумма задолженностей у граждан, задержанных на несогласованном митинге 27 июля, составляет около 26 миллионов рублей. Такую цифру в эфире телеканала "Москва 24" озвучила замруководителя столичного управления ФССП Евгения Клименко.

— Основная сумма — кредитные обязательства, около 16 миллионов рублей. Иные взыскания в пользу физических и юридических лиц — 6 миллионов, ещё почти 2 миллиона рублей — это налоги и штрафы. Алиментные обязательства — 800 тысяч, долги по ЖКХ — 600 тысяч, — рассказала она.

По информации Клименко, почти 20% должников являются нетрудоустроенными мужчинами в возрасте до 25 лет.

— Мы настоятельно им рекомендуем устроиться на место работы и начать погашать задолженность, — призвала представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы арестовал девятого обвиняемого по делу о массовых беспорядках в центре российской столицы. Десятым фигурантом дела стал волонтёр штаба Любови Соболь Сергей Фомин, у которого ранее был статус свидетеля. Он скрылся от следствия и теперь объявлен в розыск.

Кроме того, был арестован блогер, призывавший к насилию над детьми силовиков.