СК завёл дела против пары, которая использовала сына как реквизит на митинге

Следственный комитет возбудил два уголовных дела против родителей, которые пришли на прошедший 27 июля несанкционированный митинг с годовалым сыном и позже передали его знакомому.

По данным телеграм-канала Mash, речь идёт про две статьи — "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Оставление в опасности". Отмечается, что семью вызвали на допрос.

Напомним, в ходе акции супруги не просто пришли на несанкционированный митинг с маленьким ребёнком, но и передали его одному из участников акции, который взял малыша на руки для беспрепятственного прохода мимо оцепления. Всё происходящее попало на видео и широко обсуждается в соцсетях.

Ранее сегодня, 6 августа, прокурор направил в суд заявление о лишении родительских прав этой супружеской пары.