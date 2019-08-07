Дело об отмывании в ФБК миллиарда рублей передано в центральный аппарат СК

По данным следствия, почти три года сотрудники и иные лица, имеющие отношение к фонду, могли получать финансирование "из-за рубежа от третьих лиц".

Уголовное дело о легализации денежных средств через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального передано для расследования в центральный аппарат СКР, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Кроме того, туда направили и уголовное дело о массовых беспорядках, которые прошли в Москве 27 июля.

— По поручению Александра Бастрыкина уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля, а также уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретёнными другими лицами преступным путём, переданы для дальнейшего оперативного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России, — рассказали в пресс-службе.

На данный момент по делу о массовых беспорядках арестовано девять человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев.

СКР объявил в розыск двух человек, в том числе и Сергея Фомина, который покинул несанкционированный митинг с чужим ребёнком на руках. Ему заочно предъявили обвинение в массовых беспорядках. Как сообщили в пресс-службе, следователи допросили более 800 участников несанкционированной акции, которая прошла 3 августа.

— Следствие тщательно анализирует видеозаписи с мест массовых беспорядков 27 июля. Также будут исследоваться кадры с мероприятий, состоявшихся 3 августа, — добавили в ведомстве.

По информации Следственного комитета РФ, больше половины участников акции являются приезжими из других городов, а не москвичами.

Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании одного миллиарда рублей. По информации следствия, почти три года сотрудники и иные лица, имеющие отношение к фонду, могли получать сомнительные миллионы "из-за рубежа от третьих лиц".