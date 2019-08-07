Вилли Токарева похоронят 9 августа в Москве

Ранее СМИ распространили новость, что похороны состоятся 7 августа. Но эту информацию не подтвердила пресс-служба артиста.

Церемония похорон советского, американского и российского музыканта Вилли Токарева состоится 9 августа. Об этом сообщила Лайфу сестра исполнителя.

Прощание с артистом пройдёт с 09:00 до 12:00 в храме Святителя Николая, который расположен по адресу 1-й Котельнический переулок, 8, стр. 1. В полдень процессия направится на Калитниковское кладбище. Вилли Токарев будет предан земле на родной Таганке.

Напомним, исполнитель песен в жанре русский шансон Вилли Токарев скончался 4 августа в возрасте 84 лет. По данным СМИ, артист последний месяц жизни провёл в больнице, где лечился от онкологического заболевания.