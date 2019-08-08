Правительство Украины обязало "Нафтогаз" снизить цены в августе

Кабинет министров Украины обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" в августе снизить цены на голубое топливо для населения. Об этом сообщается на официальном правительственном портале Незалежной.

— "Нафтогаз Украины", согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, обязан в августе снизить цену газа для населения ещё на 265 гривен за тысячу кубических метров, — говорится в сообщении.

Таким образом, по данным украинского кабинета министров, стоимость газа для населения в августе составит 4640 гривен (≈178 долларов). В эту цену не включён НДС, а также расходы на транспортировку и поставку топлива потребителям.

Ранее Лайф сообщал, что в "Нафтогазе" пригрозили расплатой "Газпрому" за невыполнение обещания Меркель. До этого украинская компания потребовала от Гаагского суда взыскать с России более 5 млрд долларов.