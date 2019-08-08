На данный момент на месте происшествия работают 184 человека и 50 единиц техники.

На месте смертельного ДТП под Новороссийском завершились спасательные работы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

— По состоянию на 2:00 спасательные работы завершены — все пострадавшие доставлены в Первую городскую больницу г. Новороссийска, — сказано в сообщении.

На данный момент на месте инцидента работают 184 человека, 50 единиц техники. Кроме того, установлены световые башни, работает тяжёлая техника для проведения аварийно-спасательных работ.

По данным Лайфа, в результате аварии внедорожник оказался под автобусом, что и повлекло за собой гибель трёх из четырёх находившихся в нём человек.

Вечером 7 августа в результате лобового столкновения автомобиля и автобуса оба транспортных средства упали с обрыва, погибло три человека. 27 пострадали, они находятся в городской больнице, из них 11 детей, двое в тяжёлом состоянии.

Лайф публиковал список пострадавших.