На месте смертельного ДТП под Новороссийском завершились спасательные работы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
— По состоянию на 2:00 спасательные работы завершены — все пострадавшие доставлены в Первую городскую больницу г. Новороссийска, — сказано в сообщении.
На данный момент на месте инцидента работают 184 человека, 50 единиц техники. Кроме того, установлены световые башни, работает тяжёлая техника для проведения аварийно-спасательных работ.
По данным Лайфа, в результате аварии внедорожник оказался под автобусом, что и повлекло за собой гибель трёх из четырёх находившихся в нём человек.
Вечером 7 августа в результате лобового столкновения автомобиля и автобуса оба транспортных средства упали с обрыва, погибло три человека. 27 пострадали, они находятся в городской больнице, из них 11 детей, двое в тяжёлом состоянии.
Лайф публиковал список пострадавших.
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