Установлены личности погибших в раздавленной автобусом машине под Новороссийском

Двое несовершеннолетних и женщина, погибшие в результате ДТП с пассажирским автобусом под Новороссийском опознаны, все они оказались жителями Челябинска. Об этом сообщает Интерфакс.

Как удалось выяснить журналистам Лайфа, среди погибших:

1) Орлова О., 40 лет

2) Илья С., 17 лет

3) София С., 9 лет

Согласно информации, полученной от источника из оперативного штаба, созданного на месте аварии, среди пострадавших есть жители других регионов, в частности Красноярского края, Московской области и Удмуртии, однако точные сведения обо всех пострадавших пока не установлены.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса, а также один из пассажиров получили амбулаторное лечение на месте, ещё 42 пострадавших были госпитализированы. 13 из них были экстренно прооперированы.

Согласно предварительным данным, авария могла произойти из-за неисправности автобуса, из-за которой он выехал на полосу встречного движения и, зацепив кроссовер, утащил его с собой в обрыв.