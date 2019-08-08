13 пострадавших после ДТП под Новороссийском экстренно прооперированы

Пятеро находятся в тяжёлом состоянии, троих на реанимобилях отправили в Краснодар.

В результате ДТП под Новороссийском, где с обрыва сорвались автобус с пассажирами и легковой автомобиль, госпитализированы 44 человека, в том числе и 11 детей. 13 из них экстренно прооперированы, сообщает Минздрав Краснодарского края.

— После ДТП с автобусом в Новороссийске госпитализировано 44 человека. 13 пациентов экстренно прооперированы, — сказано в сообщении.

По данным администрации города, состояние пятерых пострадавших остаётся тяжёлым.

— По последним уточнённым данным, в Первой городской больнице находится сейчас 44 человека. Из них пять человек в тяжёлом состоянии. В числе погибших — трое, — сообщается на сайте администрации.

Трёх человек перевели в НИИ-ККБ1. Они на реанимобилях отправлены в Краснодар. Кроме того, в течение дня планируется доставить ещё одного ребёнка в детскую краевую клиническую больницу, на данный момент врачи ожидают стабилизации его состояния.

На данный момент на месте смертельного ДТП завершились спасательные работы. СК России возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Все трое погибших были пассажирами легкового автомобиля.