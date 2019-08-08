Один из фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сдался властям

Сергею Фомину было заочно предъявлено обвинение, он скрывался от следствия за границей.

Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве Сергей Фомин вернулся в Россию и сдался правоохранительным органам. Как сообщает издание "Коммерсант", мужчина якобы не знал, что его разыскивает следствие и был на отдыхе. Однако, как только узнал про обвинение, решил вернуться в Россию.

Уточняется, что обвиняемый пришел в ОВД "Замоскворечье" с адвокатом, где и был допрошен и задержан.

Как ранее сообщал Лайф, Пресненский суд Москвы арестовал девятого обвиняемого по делу о массовых беспорядках в центре российской столицы. Десятым фигурантом дела стал волонтёр штаба Любови Соболь Сергей Фомин, у которого ранее был статус свидетеля. Он скрылся от следствия за границей.

Кроме того, был арестован блогер, призывавший к насилию над детьми силовиков.