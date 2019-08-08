Двое погибли в результате пожара на военном полигоне под Северодвинском

Как минимум двое человек погибли и 8 пострадали в результате пожара на территории военного полигона в Архангельской области. Об этом Лайфу сообщил собственный источник в экстренных службах региона.
Как уточнил он, восемь человек эвакуированы с места ЧП бортами санавиации.
Ранее Лайф сообщал, что на территории военного полигона под Северодвинском произошёл пожар. Сообщалось, что в зоне ЧП радиационный фон не превышает 13 микрорентген/час при норме в 16. Хотя на некоторое время он поднимался.
Губернатор региона Игорь Орлов распорядился направить санавиацию в посёлок Нёнокса, расположенный рядом с территорией полигона.
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