Двое погибли в результате пожара на военном полигоне под Северодвинском

Что именно там произошло, ещё уточняется. Были данные о временном росте уровня радиации.

Как минимум двое человек погибли и 8 пострадали в результате пожара на территории военного полигона в Архангельской области. Об этом Лайфу сообщил собственный источник в экстренных службах региона.

Как уточнил он, восемь человек эвакуированы с места ЧП бортами санавиации.

Ранее Лайф сообщал, что на территории военного полигона под Северодвинском произошёл пожар. Сообщалось, что в зоне ЧП радиационный фон не превышает 13 микрорентген/час при норме в 16. Хотя на некоторое время он поднимался.

Губернатор региона Игорь Орлов распорядился направить санавиацию в посёлок Нёнокса, расположенный рядом с территорией полигона.