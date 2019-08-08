Сибирские учёные вычислили самую "вкусную" группу крови для комаров

На вкусовые предпочтения кровососущих также могут влиять уровень метаболизма, температура тела, а ещё запахи.

Томские учёные подтвердили, что расхожее мнение о зависимости группы крови человека и его комариной "привлекательности" — далеко не миф. Об этом сообщает официальный сайт Сибирского государственного медицинского университета. Исследования подтверждают теорию о том, что обладатели I группы крови являются самыми "вкусными" для кровососущих: насекомые садились на кожу людей с кровью типа О(I) почти в два раза чаще, чем на кожу людей с типом А(II).

Впрочем, есть и другие факторы, благодаря которым комар безошибочно вычислит самого "вкусного" человека в толпе. Насекомого привлекают высокий уровень метаболизма, повышенная температура тела, а ещё запахи.

— Чем выше у человека уровень метаболизма, тем больше углекислого газа он производит и становится более "привлекательным" для комаров, так как комары используют углекислый газ как средство определения источника пищи. Поэтому комар, вероятнее всего, укусит взрослого человека, а не ребёнка, беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также людей, занятых физическим трудом, — говорится в исследовании учёных.

А ещё эксперты выяснили, что комары действительно адаптируются к суровой реальности и становятся более устойчивыми к популярным средствам, которыми мы пытаемся защищаться от них. Именно поэтому любимый и привычный аэрозоль-репеллент может внезапно перестать помогать, как и ароматическая палочка. Но вот к чему жужжащие никак не могут привыкнуть, так это к ультразвуку, так что, выбирая антикомариную защиту, учёные предлагают обратить внимание именно на такие средства.

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Чью кровь предпочитают комары и как от них избавиться