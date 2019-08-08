На Украине выпустили "ядерную" водку из чернобыльской пшеницы

Для изготовления экспериментальной партии использовалась вода из скважин, расположенных в зоне отчуждения. Но потребителям обещают полную безопасность.

Украинские ученые совместно с британскими коллегами изготовили партию уникальной водки с использованием воды и пшеницы из Чернобыля. Таким ноу-хау похвасталась в четверг пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения. Напиток, как сообщает ведомство, изготовили "по технологии homemade", что в переводе означает самогон.

Производитель утверждает, что их водка радиоактивно безопасна. Мол, спирт разводили с минералкой из глубокого водоносного слоя в Чернобыле, которая по химическому составу напоминает грунтовые воды французского региона Шампань.

— Я бы назвал это высококачественным самогоном, ведь он имеет нетипичный для высокоочищенной водки вкус, а также аромат зерна от наших оригинальных украинских методов дистилляции. Мне это нравится, — комментирует первый замглавы ведомства по управлению зоной отчуждения Олег Насвит.

Ранее Лайф рассказывал, что в Чернобыле появятся еще и речные круизы. Путешествие обещает быть безопасным: все маршруты проверили специалисты по определению доз радиоактивного излучения.

А в Японии совсем недавно открыли для посетителей пляж возле АЭС "Фукусима".