Бари Алибасов подал иск на 100 млн к производителю "Крота"

Основатель группы "На-На" более недели находился в коме после отравления средством для очистки труб.

Музыкальный продюсер Бари Алибасов подал иск в Пресненский суд Москвы к производителю "Крота" и гипермаркету "Ашан". Основатель группы "На-На" требует возместить ему 100 миллионов рублей. Об этом сообщил его адвокат Андрей Комиссаров.

— Практически идентичная упаковка "Крота" и напитка "Миринда", практически идентичная. Есть нарушения. Особо опасный продукт для химического употребления. Давайте создавать прецеденты, что нельзя упаковку химического продукта делать идентичной упаковке известного бренда пищевого продукта, — приводит слова юриста НСН.

Ранее Комиссаров объяснил, что моральный вред в иске оценивается в 15 миллионов рублей, а ущерб, причинённый здоровью продюсера, — в 85 миллионов.

Напомним, Лайф писал, что Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей и проходил лечение в НИИ Склифосовского. Более недели он провёл в искусственной коме.