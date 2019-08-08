Рошаль заявил, что истерзанной девочке из Ингушетии поставят протез

Малышку привезли для лечения в Москву 5 июля. Уже нашлись желающие усыновить ребёнка.

Девочке, которая после продолжительных издевательств со стороны собственной тёти потеряла руку, установят протез. Об этом журналистам рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

— Необходимо время, чтобы дальше наблюдать процесс. Это где-то полторы-две недели. Потом будет очень много вопросов с тем, чтобы ей сделать нормальный протез, чтобы она была полноценной девочкой... Я думаю, со временем обязательно будет протез, — заявил доктор Рошаль.

Как вчера сообщал Лайф, надежды врачей на улучшение не оправдались и ребёнку пришлось удалить часть руки.

Врачи рады, что удалось сохранить левую руку ребёнку. Когда девочку забрали от родственников, на обеих верхних конечностях уже начался некроз.

Обвиняемая в нанесении телесных повреждений несовершеннолетней — её тётя. Женщина арестована на два месяца, возбуждено уголовное дело.