Первый замглавы Нацразведки США уходит в отставку

Первый замдиректора Национальной разведки США Сью Гордон, которую президент США Дональд Трамп называл возможным кандидатом на пост и.о. главы этого ведомства, уходит в отставку. Об этом глава Соединённых Штатов написал в своём твиттере.

— Сью объявила, что уходит 15 августа, что совпадает по времени с уходом Дэниела Коутса (нынешнего главы Нацразведки. — Прим. Лайфа). Новый исполняющий обязанности директора Нацразведки будет назван в скором времени, — указал Трамп.

Ранее американский лидер заявлял, что Гордон может временно возглавить ведомство после ухода Коутса 15 августа. По его словам, он рассматривает три кандидатуры для выдвижения на пост главы Нацразведки уже на постоянной основе. От выдвижения на данный пост уже отказался конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф. Причиной того, по словам Трампа, стали атаки СМИ.

Информация о том, что Трамп собирается отправить главу Национальной разведки в отставку, появилась в середине июля в прессе. По данным журналистов, президент поднимал этот вопрос в течение нескольких месяцев. Одной из причин этого решения могла стать ненужность бюрократической структуры в виде офиса главы Нацразведки. Согласно другим источникам, Коутс не раз вызывал недовольство Трампа.