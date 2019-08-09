В МИД РФ вызвали советника-посланника Посольства США

Ему сделали представление в связи с тем, что в соцсетях американскими дипломатами была опубликована схема проведения незаконного митинга.

В Министерство иностранных дел РФ был вызван советник-посланник Посольства США в Москве. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, это сделано в связи с публикацией информации о несанкционированной акции в Москве, которая была проведена 3 августа.

— Ему было сделано представление в связи с публикацией на официальном аккаунте управления по консульским вопросам Государственного департамента в социальной сети "Твиттер" и на сайте дипмиссии информации, касающейся несанкционированной акции в Москве 3 августа, — сообщила пресс-служба министерства.

Российские дипломаты добавили, что расценили публикацию схемы проведения незаконного митинга как агитацию к участию в нём, а также призыв к действию. Это воспринято как "попытка вмешательства во внутренние дела нашей страны".

А накануне МИД РФ предупредил временного поверенного в делах ФРГ в России Беате Гжески о недопустимости призывов немецких СМИ к участию в несанкционированных акциях в Москве. Беседа также состоялась в здании внешнеполитического ведомства.

Напомним, за участие в незаконном митинге в центре Москвы было задержано около 600 нарушителей. По данным ГУ МВД России по Москве, на несанкционированную акцию вышло порядка полутора тысяч человек. При этом ранее прокуратура Москвы предупреждала об ответственности за участие в акции 3 августа. По делу о массовых беспорядках задержали девять человек.