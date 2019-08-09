Задержаны ещё двое участников массовых беспорядков 27 июля

Одному из них уже предъявлены обвинения по второй части статьи 212 УК РФ. Вину он не признаёт.

Число фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы, которые прошли 27 июля, увеличилось до 12 человек. Утром в пятницу Следственный комитет РФ сообщил о задержании ещё двоих участников несогласованного митинга. Ими оказались Айдар Губайдулин 1993 года рождения и Данила Беглец 1992 года рождения.

— Губайдулину уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ. Беглец, ранее объявленный в розыск, в настоящее время доставлен в Следственный комитет России для проведения следственных действий, — проинформировали в ведомстве.

В отношении задержанных следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, число арестованных после акций 27 июля и 3 августа в Москве ещё в понедельник перевалило за сотню.

А накануне обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве Сергей Фомин вернулся в Россию и сдался правоохранительным органам. Кроме того, был арестован блогер, призывавший к насилию над детьми силовиков.