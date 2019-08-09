СК предостерегает от несанкционированных "прогулок" после митинга 10 августа

Призывы к продолжению банкета после согласованной с властями акцией на проспекте Сахарова могут закончиться уголовным делом.

Следственный комитет выпустил официальное заявление на фоне призывов к участию в "мирных прогулках по Москве" после согласованного митинга на проспекте Сахарова 10 августа. В ведомстве напомнили, что участие в таких "прогулках", которые на деле являются незаконным массовым мероприятием, влечёт за собой ответственность — вплоть до уголовной.

— Следственный комитет напоминает, что при принятии решения об участии в таких мероприятиях молодым людям, а особенно несовершеннолетним и их родителям следует помнить о последствиях своих действий: привлечение к административной или уголовной ответственности может негативно сказаться на будущем, — информирует в пятницу пресс-служба Следкома.

Массовые беспорядки, о которых идёт речь, стали кульминацией незаконного митинга 27 июля. В этот день незарегистрированные депутаты в Мосгордуму вывели на улицы своих сторонников после того, как их не допустили до выборов из-за обилия ошибок и "мёртвых душ" в подписных листах.

К слову, число арестованных после акций 27 июля и 3 августа в Москве ещё в понедельник перевалило за сотню.

А ранее обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве Сергей Фомин вернулся в Россию и сдался правоохранительным органам. Кроме того, был арестован блогер, призывавший к насилию над детьми силовиков.