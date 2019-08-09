Арестован 12-й фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

По версии следствия, во время незаконной акции Беглец несколько раз ударил сотрудников Росгвардии.

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Данилу Беглеца, который ранее был объявлен в розыск по делу о массовых беспорядках в столице 27 июля. Он пробудет под стражей до 9 октября.

По версии следствия, во время незаконной акции Беглец несколько раз ударил неустановленных сотрудников Росгвардии. Несмотря на то что его действия попали в объектив камер, обвиняемый отрицает свою вину. Он утверждает, что во время митинга направлялся на встречу с партнёром по бизнесу.

Ранее сегодня Басманный суд избрал аналогичную меру пресечения в отношении 11-го фигуранта дела о массовых беспорядках — Сергея Фомина.

Массовые беспорядки, о которых идёт речь, стали кульминацией незаконного митинга 27 июля. В этот день незарегистрированные депутаты в Мосгордуму вывели на улицы своих сторонников после того, как их не допустили до выборов из-за обилия ошибок и "мёртвых душ" в подписных листах.

К слову, число арестованных после акций 27 июля и 3 августа в Москве ещё в понедельник перевалило за сотню.

А ранее обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве Сергей Фомин вернулся в Россию и сдался правоохранительным органам. Кроме того, был арестован блогер, призывавший к насилию над детьми силовиков.