Посещаемость Instagram в России побила рекорд на фоне флешмоба с Леди Гагой

В июле трафик сайта социальной сети "Инстаграм" в России показал лучший за 2019 год результат. Как отмечает РБК, на показатель мог повлиять в том числе "гагачат", устроенный под постами певицы Леди Гаги.

По данным компании SimilarWeb, в прошлом месяце трафик на сайте instagram.com с мобильных устройств и десктопов из РФ достиг 246,9 миллиона посещений. Это на 12,1% выше, чем в январе, и на 24,8% выше февральских цифр. Исследовательская фирма не предоставляет сравнительных показателей за прошлые годы.

Одной из причин роста трафика называют формат сервиса, который позволяет блогерам зарабатывать.

Активность российских пользователей в июле стала предметом широкого обсуждения. В прошлом месяце после новости о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера русскоязычные люди завалили комментариями в "Инстаграме" профиль "разлучницы" пары — Леди Гаги. И если сначала они высказывались по поводу разрыва актёра и модели, обвиняя в нём Гагу, то потом в комментариях стали пытаться решить свои проблемы. Под публикацией от 16 июля набралось уже более миллиона комментариев.