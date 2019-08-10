Обстоятельства смерти миллиардера Эпштейна расследует ФБР

Адвокаты бизнесмена подтвердили его смерть и заявили, что "никто не должен умирать в тюрьме".

ФБР США занялось расследованием подробностей смерти финансиста Джеффри Эпштейна, который находился в тюрьме по обвинениям в педофилии и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Адвокаты Эпштейна подтвердили смерть миллиардера в тюремной камере Манхэттена и заявили, что надеются на выяснение всех обстоятельств происшествия.

— Никто не должен умирать в тюрьме. Мы не можем подтвердить слухи о причине смерти. Верим, что прокуратура и Служба маршалов США тщательно расследуют обстоятельства сегодняшней трагедии, — цитирует газета его юристов.

Напомним, американского миллиардера Джеффри Эпштейна арестовали 6 июля по обвинению в педофилии и торговле несовершеннолетними. Ему грозил максимальный срок лишения свободы — 45 лет.

Позднее Джеффри Эпштейна нашли в тюремной камере без сознания. Некоторые источники предполагают, что он пытался покончить с собой или инсценировать попытку суицида. А накануне он был найден мёртвым.