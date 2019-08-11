Украинские следователи обыскали танкер "Мария" в связи с заходом в Севастополь

Прокуратура так называемой Автономной Республики Крым, подчиняющаяся Киеву, провела в Херсоне на судне "Мария" обыски, приуроченные к делу о поставке топлива для российского Черноморского флота. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "прокуратуры" в "Телеграме".

Согласно версии следователей, в июне 2015 года судно, именовавшееся "Вилга", осуществляло поставки топлива в Севастополь для подразделений Черноморского флота, а его экипаж якобы нарушал запрет Киева на заход в крымские порты.

Согласно информации сайта vesselfinder.com, судно "Вилга" в данное время носит название "Мария" и ходит под украинским флагом. В настоящий момент танкер находится в Херсоне.

Напомним, что ранее имела место быть схожая ситуация с задержанием российского танкера Nika Spirit в украинском порту Измаил. По данным СБУ, в прошлом судно носило название Neyma и участвовало в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе. На танкере прошли обыски, были изъяты все документы. Украинские правоохранители провели допрос российских моряков, однако позже отпустили их на родину.