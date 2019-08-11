Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Лидер страны отметил, что праздник служит единению людей и укреплению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия.

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

— Отрадно, что российские мусульмане бережно хранят богатейшее культурное, духовное наследие своих отцов и дедов, воспитывают в подрастающем поколении уважение к истории, традициям и обычаям предков, — сказано в поздравительной телеграмме главы государства.

Путин отметил, что жизнь мусульманской общины наполнена благими делами и начинаниями: верующие уделяют большое внимание реализации социальных, образовательных и просветительских инициатив.

Российский лидер также подчеркнул ценность вклада мусульманских организаций в развитие плодотворного сотрудничества с государственными и общественными институтами, а также в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

— Ещё раз с праздником. Мира вам, счастья и благополучия! — резюмировал президент.

Напомним, сегодня, 11 августа, мусульмане начали отмечать Курбан-байрам. Лайф вёл прямую трансляцию с праздничной молитвы в Московской соборной мечети.