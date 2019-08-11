В Иерусалиме на Храмовой горе произошли массовые столкновения

В результате инцидента пострадало свыше 60 человек. Часть из них была госпитализирована с серьёзными повреждениями.

На Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения между силами полиции, мусульманами, которые собрались на моления по случаю праздника Курбан-байрам, и иудеями. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Согласно данным издания, мусульмане вступили в конфликт с иудеями возле входа на территорию религиозной святыни в центре города рано утром в воскресенье, 11 августа. В связи с этим полицейские были вынуждены вмешаться.

Как отмечает РИА "Новости", в результате конфликтов пострадали как мусульмане, так и иудеи. В общей сложности в столкновениях свыше 60 человек получили травмы и ранения. Из них 15 человек были доставлены в местные отделения городских больниц, остальные получили первую медицинскую помощь.

Как поясняет издание, причиной конфликта стало то, что в дни исламских праздников Храмовая гора закрыта для всех людей, не исповедующих ислам. Однако в этом году праздник Курбан-байрам совпал с иудейским постом Девятого ава, когда евреи оплакивают свои разрушенные в древности Первый и Второй Иерусалимские храмы.

Несколько иудейских организаций обратились к властям, чтобы те предоставили доступ иудеям на Храмовую гору. Но полиция запретила евреям входить в священное место в целях безопасности, поскольку на площади собралось более 80 тысяч мусульман, чтобы помолиться и отпраздновать Курбан-байрам.

Напомним, сегодня, 11 августа, мусульмане отмечают Курбан-байрам. Лайф вёл прямую трансляцию с праздничной молитвы в Московской соборной мечети.