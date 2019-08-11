Россия может обойти Саудовскую Аравию по размеру золотовалютных резервов

Экономическое падение королевства связано с нестабильностью на мировом рынке нефти.

Россия впервые за восемь лет может обойти Саудовскую Аравию по объёму международных резервов, куда включаются валюта, запасы золота и специальные права заимствования. По данным Bloomberg, это может произойти уже в ближайшее время.

Начиная с 2015 года золотовалютные резервы России выросли на 45%, достигнув суммы в 518 миллиардов долларов. По состоянию на июнь показатели Саудовской Аравии в свою очередь упали до 527 миллиардов долларов.

По словам экспертов, причины этого кроются в том, что Саудовская Аравия тратит на социальную сферу собственные резервы из-за падения цен на нефть. Россия же ограничивает расходы бюджета на фоне новых санкций. Влияние международных торговых войн на позиции Эр-Рияда будет продолжаться, а следовательно, Россия выйдет на четвёртое место в рейтинге международных резервов.

Лидирует же в списке с большим отрывом Китай. Следом идут Япония и Швейцария.

Ранее стало известно, что стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $57 за баррель, а агентство Fitch повысило рейтинг России до BBB.