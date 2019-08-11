Его коллега по картине "Однажды в... Голливуде" призналась, что не смотрела ленту, о которой идёт речь.

Американский актёр Брэд Питт рассказал, в каком фильме из прошлого хотел бы сняться. Он признался в желании сыграть роль в картине режиссёра Бернардо Бертолуччи "Последнее танго в Париже" (1972).

— Я сразу же вспомнил о "Последнем танго в Париже" — интересно, как это меня характеризует? — ответил актёр на вопрос о том, в какой картине минувших лет хотел бы сыграть.

Интервью Питт давал вместе с Марго Робби по случаю премьеры фильма "Однажды в... Голливуде". Актриса призналась, что не смотрела картину Бертолуччи, на что Питт заметил, что фильм, в котором сыграл Марлон Брандо, тяжёлый.

Фильм "Последнее танго в Париже" был номинирован на "Оскар" за лучшую мужскую роль Брандо и лучшую режиссуру Бертолуччи, а также на два "Золотых глобуса". В 2007 году актриса Мария Шнайдер призналась, что сцены изнасилования с участием её героини не было в оригинальном сценарии и режиссёр не предупреждал о ней. В 2016 году, уже после смерти Шнайдер, Бертолуччи назвал скандал с изнасилованием смехотворным недопониманием.

Сам Бернардо Бертолуччи скончался в ноябре 2018 года на 78-м году жизни. Причиной смерти культового режиссёра стали осложнения от онкологического заболевания.