Священник из Гатчины обвиняет в скандале с крещением "скучающую" мать ребёнка

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По его словам, родители регулярно закатывают истерики во время таинства, поскольку дети почти всегда кричат в купели, так как для них это стресс.

Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий в интервью Пятому каналу прокомментировал ситуацию с резонансным крещением годовалого ребёнка, обвинив во всём скучающую мать малыша.

Клирик предположил, что у мамы малыша было много свободного времени, ей просто стало скучно, в связи с чем она закатила истерику, хотя, по его мнению, ничего страшного не произошло.

Если бы мама поменьше истерик закатывала, всё бы прошло намного спокойнее. Она мешала просто. Это духовенство может разбираться. Это не процедура, а таинство, — рассказал игумен.

По его словам, подобные инциденты происходят регулярно, поскольку дети всё время кричат в купели, так как "для них это стресс".

— Я считаю, ничего экстраординарного не произошло. Воды ребёнок не наглотался, о стенки купели не ударился. Я 26 лет служу вместе с дьяконством. Мой опыт немалый за все эти годы, — констатировал Фотий.

Напомним, что накануне появилось видео, на кадрах которого священник достаточно грубо окунает ребёнка в купель, несмотря на его плач и попытки матери забрать сына. Ролик вызвал большой резонанс и возмущение как свидетелей обряда, так и пользователей Всемирной паутины. Позднее глава Гатчинской епархии Митрофан извинился за поведение клирика.

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