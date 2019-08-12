Священник из Гатчины обвиняет в скандале с крещением "скучающую" мать ребёнка

По его словам, родители регулярно закатывают истерики во время таинства, поскольку дети почти всегда кричат в купели, так как для них это стресс.

Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий в интервью Пятому каналу прокомментировал ситуацию с резонансным крещением годовалого ребёнка, обвинив во всём скучающую мать малыша.

Клирик предположил, что у мамы малыша было много свободного времени, ей просто стало скучно, в связи с чем она закатила истерику, хотя, по его мнению, ничего страшного не произошло.

— Если бы мама поменьше истерик закатывала, всё бы прошло намного спокойнее. Она мешала просто. Это духовенство может разбираться. Это не процедура, а таинство, — рассказал игумен.

По его словам, подобные инциденты происходят регулярно, поскольку дети всё время кричат в купели, так как "для них это стресс".

— Я считаю, ничего экстраординарного не произошло. Воды ребёнок не наглотался, о стенки купели не ударился. Я 26 лет служу вместе с дьяконством. Мой опыт немалый за все эти годы, — констатировал Фотий.

Напомним, что накануне появилось видео, на кадрах которого священник достаточно грубо окунает ребёнка в купель, несмотря на его плач и попытки матери забрать сына. Ролик вызвал большой резонанс и возмущение как свидетелей обряда, так и пользователей Всемирной паутины. Позднее глава Гатчинской епархии Митрофан извинился за поведение клирика.