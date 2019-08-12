В Киеве допрашивают Порошенко

Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), сообщает "Страна". Он обменялся рукопожатиями со своими сторонниками и проследовал в здание.

Под стенами здания ГБР собрались работники СМИ и несколько десятков активистов, которые пришли с плакатами и кричат лозунги против бывшего главы государства. Их выступления звуком сирены пытаются блокировать сторонники политика и бизнесмена.

Как отмечается, к зданию ГБР приехал и сын Порошенко Михаил.

Охрану общественного порядка обеспечивают несколько десятков правоохранителей.

Ранее Лайф сообщал, что Государственное бюро расследований Украины засекретило всю информацию относительно уголовных дел, фигурантом которых является Пётр Порошенко. В отношении бывшего главы государства было начато производство по 13 делам, последнее из которых связано с поездкой на Мальдивские острова по поддельным документам.