На Порошенко завели уголовное дело за "подделку паспорта"

Порошенко отверг факты, представленные в журналистском расследовании, и заявил, что летал на Мальдивы за свой счёт.

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко из-за поддельных документов, которые тот использовал в 2018 году, выехав на отдых на Мальдивы. Об этом в своём телеграм-канале написал экс-глава администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

— Сегодня ГБР нашло достаточными изложенные нами факты и зарегистрировало уголовное производство сразу по трём статьям Уголовного кодекса Украины, — заявил Портнов.

Ранее на Украине было опубликовано журналистское расследование, в котором утверждалось, что Порошенко отдыхал на Мальдивских островах с 1 по 8 января 2018 года под именем Mr. Petro Incognito. При этом отдых ему обошёлся в 500 тысяч долларов.

Сам Порошенко отрицал все обвинения и заявил, что летал на острова за свой счёт и по своему паспорту. Также он отметил, что продолжил выполнять обязанности президента Украины на Мальдивах.

Напомним, что в отношении Петра Порошенко возбудили уже 13 уголовных дел, последнее из которых — по факту хищений денежных средств в Вооружённых силах Украины. Экс-глава украинского государства 29 июля покинул страну вместе с семьёй, отказавшись от охраны. При этом он заявил, что не собирается ни от кого прятаться и ему не за что краснеть.